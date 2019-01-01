QUP Coin (QUP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QUP Coin (QUP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QUP Coin (QUP) teave I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it “Queue-UP”), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It’s about fairness and giving people options, whether you’re at a bar, a concert, or even a doctor’s office. We’re starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I’ve been funding this myself since 2019, and it’s been a slow grind, but we’re close to launching on Android and iOS this summer. It’s not just an app—it’s a way to value your time. Ametlik veebisait: https://drinqup.com/ Valge raamat: https://drinqup.com/whitepaper Ostke QUP kohe!

QUP Coin (QUP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QUP Coin (QUP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02113102 $ 0.02113102 $ 0.02113102 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00141575 $ 0.00141575 $ 0.00141575 Praegune hind: $ 0.00236947 $ 0.00236947 $ 0.00236947 Lisateave QUP Coin (QUP) hinna kohta

QUP Coin (QUP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QUP Coin (QUP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUP tokeni tokenoomikat, avastage QUP tokeni reaalajas hinda!

