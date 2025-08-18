QUP Coin hind (QUP)
+0.15%
-6.22%
-10.03%
-10.03%
QUP Coin (QUP) reaalajas hind on $0.00253593. Viimase 24 tunni jooksul QUP kaubeldud madalaim $ 0.0025097 ja kõrgeim $ 0.002731 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02113102 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00141575.
Lüliajalise tootluse osas on QUP muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -6.22% 24 tunni vältel -10.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
QUP Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 5.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. QUP ringlev varu on 2.00B, mille koguvaru on 1999949898.264313. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.07M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse QUP Coin ja USD hinnamuutus $ -0.000168370360516973.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse QUP Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0007510874.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse QUP Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0015536760.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse QUP Coin ja USD hinnamuutus $ -0.012750987961163486.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000168370360516973
|-6.22%
|30 päeva
|$ -0.0007510874
|-29.61%
|60 päeva
|$ -0.0015536760
|-61.26%
|90 päeva
|$ -0.012750987961163486
|-83.41%
I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it “Queue-UP”), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It’s about fairness and giving people options, whether you’re at a bar, a concert, or even a doctor’s office. We’re starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I’ve been funding this myself since 2019, and it’s been a slow grind, but we’re close to launching on Android and iOS this summer. It’s not just an app—it’s a way to value your time.
