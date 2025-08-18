Rohkem infot QUOKKA

QUOKKA Hinnainfo

QUOKKA Ametlik veebisait

QUOKKA Tokenoomika

QUOKKA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Quokka logo

Quokka hind (QUOKKA)

Loendis mitteolevad

1 QUOKKA/USD reaalajas hind:

$0.00042403
$0.00042403$0.00042403
-9.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Quokka (QUOKKA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:34:02 (UTC+8)

Quokka (QUOKKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-9.49%

-35.82%

-35.82%

Quokka (QUOKKA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul QUOKKA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUOKKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QUOKKA muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -9.49% 24 tunni vältel -35.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quokka (QUOKKA) – turuteave

$ 423.21K
$ 423.21K$ 423.21K

--
----

$ 423.21K
$ 423.21K$ 423.21K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Quokka praegune turukapitalisatsioon on $ 423.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QUOKKA ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 423.21K.

Quokka (QUOKKA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quokka ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quokka ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quokka ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quokka ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.49%
30 päeva$ 0+112.90%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Quokka (QUOKKA)

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quokka (QUOKKA) allikas

Ametlik veebisait

Quokka hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quokka (QUOKKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quokka (QUOKKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quokka nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quokka hinna ennustust kohe!

QUOKKA kohalike valuutade suhtes

Quokka (QUOKKA) tokenoomika

Quokka (QUOKKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUOKKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quokka (QUOKKA) kohta

Kui palju on Quokka (QUOKKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas QUOKKA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QUOKKA/USD hind?
Praegune hind QUOKKA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quokka turukapitalisatsioon?
QUOKKA turukapitalisatsioon on $ 423.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QUOKKA ringlev varu?
QUOKKA ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUOKKA (ATH) hind?
QUOKKA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade QUOKKA madalaim (ATL) hind?
QUOKKA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QUOKKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QUOKKA kauplemismaht on -- USD.
Kas QUOKKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
QUOKKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUOKKA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:34:02 (UTC+8)

Quokka (QUOKKA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.