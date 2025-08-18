Mis on Quokka (QUOKKA)

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quokka (QUOKKA) kohta Kui palju on Quokka (QUOKKA) tänapäeval väärt? Reaalajas QUOKKA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QUOKKA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QUOKKA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quokka turukapitalisatsioon? QUOKKA turukapitalisatsioon on $ 423.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QUOKKA ringlev varu? QUOKKA ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUOKKA (ATH) hind? QUOKKA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade QUOKKA madalaim (ATL) hind? QUOKKA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on QUOKKA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QUOKKA kauplemismaht on -- USD . Kas QUOKKA sel aastal kõrgemale ka suundub? QUOKKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUOKKA hinna ennustust

