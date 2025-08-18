Rohkem infot QTCON

Quiztok hind (QTCON)

1 QTCON/USD reaalajas hind:

$0.00051526
$0.00051526
+0.70%1D
Quiztok (QTCON) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 11:40:58 (UTC+8)

Quiztok (QTCON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00046831
24 h madal
$ 0.00052567
24 h kõrge

$ 0.00046831
$ 0.00052567
$ 0.18656
$ 0.00019488
+4.49%

+0.78%

-5.11%

-5.11%

Quiztok (QTCON) reaalajas hind on $0.00051526. Viimase 24 tunni jooksul QTCON kaubeldud madalaim $ 0.00046831 ja kõrgeim $ 0.00052567 näitab aktiivset turu volatiivsust. QTCONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18656 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00019488.

Lüliajalise tootluse osas on QTCON muutunud +4.49% viimase tunni jooksul, +0.78% 24 tunni vältel -5.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quiztok (QTCON) – turuteave

$ 5.91M
--
$ 6.18M
11.47B
12,000,000,000.0
Quiztok praegune turukapitalisatsioon on $ 5.91M -- 24 tunnise kauplemismahuga. QTCON ringlev varu on 11.47B, mille koguvaru on 12000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.18M.

Quiztok (QTCON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quiztok ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quiztok ja USD hinnamuutus $ -0.0001811216.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quiztok ja USD hinnamuutus $ -0.0002871684.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quiztok ja USD hinnamuutus $ -0.0006956003630770984.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.78%
30 päeva$ -0.0001811216-35.15%
60 päeva$ -0.0002871684-55.73%
90 päeva$ -0.0006956003630770984-57.44%

Mis on Quiztok (QTCON)

Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quiztok (QTCON) allikas

Ametlik veebisait

Quiztok hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quiztok (QTCON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quiztok (QTCON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quiztok nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quiztok hinna ennustust kohe!

QTCON kohalike valuutade suhtes

Quiztok (QTCON) tokenoomika

Quiztok (QTCON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QTCON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quiztok (QTCON) kohta

Kui palju on Quiztok (QTCON) tänapäeval väärt?
Reaalajas QTCON hind USD on 0.00051526 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QTCON/USD hind?
Praegune hind QTCON/USD on $ 0.00051526. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quiztok turukapitalisatsioon?
QTCON turukapitalisatsioon on $ 5.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QTCON ringlev varu?
QTCON ringlev varu on 11.47B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QTCON (ATH) hind?
QTCON saavutab ATH hinna summas 0.18656 USD.
Mis oli kõigi aegade QTCON madalaim (ATL) hind?
QTCON nägi ATL hinda summas 0.00019488 USD.
Milline on QTCON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QTCON kauplemismaht on -- USD.
Kas QTCON sel aastal kõrgemale ka suundub?
QTCON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QTCON hinna ennustust.
2025-08-18 11:40:58 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.