Quilson (QUIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Quilson (QUIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Quilson (QUIL) teave Quilson said during a speech in his home country: "I would never claim to be the happiest animal in the world, but it's possible - long live the internet.." His words and his smile touched people's hearts. Quilson's Crypto Memecoin was not only used for financial transactions, but also for charitable causes and community projects. Quilson wanted to make the world a little bit better. Ametlik veebisait: https://quil.meme/ Valge raamat: https://quil.meme/#roadmap Ostke QUIL kohe!

Quilson (QUIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quilson (QUIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.38K $ 19.38K $ 19.38K Koguvaru: $ 972.50M $ 972.50M $ 972.50M Ringlev varu: $ 972.50M $ 972.50M $ 972.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.38K $ 19.38K $ 19.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00272536 $ 0.00272536 $ 0.00272536 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001135 $ 0.00001135 $ 0.00001135 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Quilson (QUIL) hinna kohta

Quilson (QUIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quilson (QUIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUIL tokeni tokenoomikat, avastage QUIL tokeni reaalajas hinda!

QUIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUIL võiks suunduda? Meie QUIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUIL tokeni hinna ennustust kohe!

