Rohkem infot USDQ

USDQ Hinnainfo

USDQ Valge raamat

USDQ Ametlik veebisait

USDQ Tokenoomika

USDQ Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Quill USDQ logo

Quill USDQ hind (USDQ)

Loendis mitteolevad

1 USDQ/USD reaalajas hind:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Quill USDQ (USDQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:20:36 (UTC+8)

Quill USDQ (USDQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 0.99845
$ 0.99845$ 0.99845

--

--

0.00%

0.00%

Quill USDQ (USDQ) reaalajas hind on $1. Viimase 24 tunni jooksul USDQ kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.99845.

Lüliajalise tootluse osas on USDQ muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quill USDQ (USDQ) – turuteave

$ 274.71K
$ 274.71K$ 274.71K

--
----

$ 277.75K
$ 277.75K$ 277.75K

277.67K
277.67K 277.67K

277,670.336568573
277,670.336568573 277,670.336568573

Quill USDQ praegune turukapitalisatsioon on $ 274.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDQ ringlev varu on 277.67K, mille koguvaru on 277670.336568573. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 277.75K.

Quill USDQ (USDQ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quill USDQ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quill USDQ ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quill USDQ ja USD hinnamuutus $ +0.0000937000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quill USDQ ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0.00000000000.00%
60 päeva$ +0.0000937000+0.01%
90 päeva$ 0--

Mis on Quill USDQ (USDQ)

Quill Finance is a decentralized borrowing protocol operating on Scroll, an Ethereum zk-rollup network. The protocol is a fork of Liquity V2 that enables users to mint USDQ, an over-collateralized stablecoin pegged to the US dollar, by depositing collateral assets including wrapped Ethereum (wETH), wrapped staked Ethereum (wstETH), Ether-Fi staked Ethereum (weETH), and Scroll's native token (SCR). The protocol operates through a collateralized debt position (CDP) model where users deposit assets into "Troves" to mint USDQ against their collateral. Unlike traditional lending protocols with fixed interest rates, Quill allows borrowers to set their own interest rates within protocol boundaries (6-100% at this time), creating a market-driven system where higher rates reduce redemption risk. USDQ maintains its USD peg through algorithmic mechanisms and direct redemption capabilities, allowing users to redeem USDQ for underlying collateral at face value. The protocol operates without intermediaries, using smart contracts to manage all borrowing, liquidation, and redemption processes automatically. Quill is governed by its native token QUILL, which enables holders to participate in protocol governance decisions including parameter adjustments and fee structures. The protocol leverages Scroll's zk-rollup technology to provide faster transaction speeds and lower costs compared to Ethereum mainnet while maintaining security through zero-knowledge proofs. The protocol serves multiple use cases including accessing liquidity without selling assets, leveraging positions on collateral, and providing USDQ to stability pools to earn rewards. By combining Liquity V2's proven mechanisms with Scroll's scalability and expanded collateral options, Quill aims to provide efficient, decentralized borrowing infrastructure for the DeFi ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quill USDQ (USDQ) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Quill USDQ hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quill USDQ (USDQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quill USDQ (USDQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quill USDQ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quill USDQ hinna ennustust kohe!

USDQ kohalike valuutade suhtes

Quill USDQ (USDQ) tokenoomika

Quill USDQ (USDQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quill USDQ (USDQ) kohta

Kui palju on Quill USDQ (USDQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDQ hind USD on 1.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDQ/USD hind?
Praegune hind USDQ/USD on $ 1.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quill USDQ turukapitalisatsioon?
USDQ turukapitalisatsioon on $ 274.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDQ ringlev varu?
USDQ ringlev varu on 277.67K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDQ (ATH) hind?
USDQ saavutab ATH hinna summas 1.002 USD.
Mis oli kõigi aegade USDQ madalaim (ATL) hind?
USDQ nägi ATL hinda summas 0.99845 USD.
Milline on USDQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDQ kauplemismaht on -- USD.
Kas USDQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDQ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:20:36 (UTC+8)

Quill USDQ (USDQ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.