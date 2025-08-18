Mis on Quill USDQ (USDQ)

Quill Finance is a decentralized borrowing protocol operating on Scroll, an Ethereum zk-rollup network. The protocol is a fork of Liquity V2 that enables users to mint USDQ, an over-collateralized stablecoin pegged to the US dollar, by depositing collateral assets including wrapped Ethereum (wETH), wrapped staked Ethereum (wstETH), Ether-Fi staked Ethereum (weETH), and Scroll's native token (SCR). The protocol operates through a collateralized debt position (CDP) model where users deposit assets into "Troves" to mint USDQ against their collateral. Unlike traditional lending protocols with fixed interest rates, Quill allows borrowers to set their own interest rates within protocol boundaries (6-100% at this time), creating a market-driven system where higher rates reduce redemption risk. USDQ maintains its USD peg through algorithmic mechanisms and direct redemption capabilities, allowing users to redeem USDQ for underlying collateral at face value. The protocol operates without intermediaries, using smart contracts to manage all borrowing, liquidation, and redemption processes automatically. Quill is governed by its native token QUILL, which enables holders to participate in protocol governance decisions including parameter adjustments and fee structures. The protocol leverages Scroll's zk-rollup technology to provide faster transaction speeds and lower costs compared to Ethereum mainnet while maintaining security through zero-knowledge proofs. The protocol serves multiple use cases including accessing liquidity without selling assets, leveraging positions on collateral, and providing USDQ to stability pools to earn rewards. By combining Liquity V2's proven mechanisms with Scroll's scalability and expanded collateral options, Quill aims to provide efficient, decentralized borrowing infrastructure for the DeFi ecosystem.

Üksuse Quill USDQ (USDQ) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quill USDQ (USDQ) kohta Kui palju on Quill USDQ (USDQ) tänapäeval väärt? Reaalajas USDQ hind USD on 1.0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on USDQ turukapitalisatsioon? USDQ turukapitalisatsioon on $ 274.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDQ ringlev varu? USDQ ringlev varu on 277.67K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDQ (ATH) hind? USDQ saavutab ATH hinna summas 1.002 USD . Mis oli kõigi aegade USDQ madalaim (ATL) hind? USDQ nägi ATL hinda summas 0.99845 USD . Milline on USDQ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDQ kauplemismaht on -- USD .

