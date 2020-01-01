Quidd (QUIDD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Quidd (QUIDD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Quidd (QUIDD) teave Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world's most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket. Ametlik veebisait: https://www.quiddtoken.com/

Quidd (QUIDD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quidd (QUIDD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 231.84K $ 231.84K $ 231.84K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 275.89M $ 275.89M $ 275.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 840.34K $ 840.34K $ 840.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00084034 $ 0.00084034 $ 0.00084034 Lisateave Quidd (QUIDD) hinna kohta

Quidd (QUIDD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quidd (QUIDD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUIDD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUIDD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUIDD tokeni tokenoomikat, avastage QUIDD tokeni reaalajas hinda!

QUIDD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUIDD võiks suunduda? Meie QUIDD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUIDD tokeni hinna ennustust kohe!

