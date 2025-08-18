Mis on Quidd (QUIDD)

Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world’s most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quidd (QUIDD) kohta Kui palju on Quidd (QUIDD) tänapäeval väärt? Reaalajas QUIDD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QUIDD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QUIDD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quidd turukapitalisatsioon? QUIDD turukapitalisatsioon on $ 231.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QUIDD ringlev varu? QUIDD ringlev varu on 275.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUIDD (ATH) hind? QUIDD saavutab ATH hinna summas 5.88 USD . Mis oli kõigi aegade QUIDD madalaim (ATL) hind? QUIDD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on QUIDD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QUIDD kauplemismaht on -- USD . Kas QUIDD sel aastal kõrgemale ka suundub? QUIDD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUIDD hinna ennustust

