Quicksilver (QCK) teave Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol. Ametlik veebisait: https://quicksilver.zone Ostke QCK kohe!

Quicksilver (QCK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quicksilver (QCK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 236.21K $ 236.21K $ 236.21K Koguvaru: $ 293.77M $ 293.77M $ 293.77M Ringlev varu: $ 139.78M $ 139.78M $ 139.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 496.44K $ 496.44K $ 496.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.544806 $ 0.544806 $ 0.544806 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0016899 $ 0.0016899 $ 0.0016899 Lisateave Quicksilver (QCK) hinna kohta

Quicksilver (QCK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quicksilver (QCK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QCK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QCK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QCK tokeni tokenoomikat, avastage QCK tokeni reaalajas hinda!

QCK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QCK võiks suunduda? Meie QCK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QCK tokeni hinna ennustust kohe!

