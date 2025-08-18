Rohkem infot QCK

Quicksilver hind (QCK)

1 QCK/USD reaalajas hind:

$0.00171021
-13.60%1D
Quicksilver (QCK) reaalajas hinnagraafik
Quicksilver (QCK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00169791
24 h madal
$ 0.00212698
24 h kõrge

$ 0.00169791
$ 0.00212698
$ 0.544806
$ 0
+0.33%

-13.60%

-16.44%

-16.44%

Quicksilver (QCK) reaalajas hind on $0.00171021. Viimase 24 tunni jooksul QCK kaubeldud madalaim $ 0.00169791 ja kõrgeim $ 0.00212698 näitab aktiivset turu volatiivsust. QCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.544806 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QCK muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, -13.60% 24 tunni vältel -16.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quicksilver (QCK) – turuteave

$ 239.02K
--
$ 502.14K
139.76M
293,614,330.0
Quicksilver praegune turukapitalisatsioon on $ 239.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QCK ringlev varu on 139.76M, mille koguvaru on 293614330.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 502.14K.

Quicksilver (QCK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quicksilver ja USD hinnamuutus $ -0.000269371034630461.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quicksilver ja USD hinnamuutus $ -0.0007676234.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quicksilver ja USD hinnamuutus $ -0.0007033830.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quicksilver ja USD hinnamuutus $ -0.0007986456185324288.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000269371034630461-13.60%
30 päeva$ -0.0007676234-44.88%
60 päeva$ -0.0007033830-41.12%
90 päeva$ -0.0007986456185324288-31.83%

Mis on Quicksilver (QCK)

Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Quicksilver (QCK) allikas

Quicksilver hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quicksilver (QCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quicksilver (QCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quicksilver nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quicksilver hinna ennustust kohe!

QCK kohalike valuutade suhtes

Quicksilver (QCK) tokenoomika

Quicksilver (QCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quicksilver (QCK) kohta

Kui palju on Quicksilver (QCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas QCK hind USD on 0.00171021 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QCK/USD hind?
Praegune hind QCK/USD on $ 0.00171021. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quicksilver turukapitalisatsioon?
QCK turukapitalisatsioon on $ 239.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QCK ringlev varu?
QCK ringlev varu on 139.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QCK (ATH) hind?
QCK saavutab ATH hinna summas 0.544806 USD.
Mis oli kõigi aegade QCK madalaim (ATL) hind?
QCK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QCK kauplemismaht on -- USD.
Kas QCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
QCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QCK hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.