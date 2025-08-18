Mis on Quicksilver (QCK)

Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.

Üksuse Quicksilver (QCK) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quicksilver (QCK) kohta Kui palju on Quicksilver (QCK) tänapäeval väärt? Reaalajas QCK hind USD on 0.00171021 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QCK/USD hind? $ 0.00171021 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QCK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quicksilver turukapitalisatsioon? QCK turukapitalisatsioon on $ 239.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QCK ringlev varu? QCK ringlev varu on 139.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QCK (ATH) hind? QCK saavutab ATH hinna summas 0.544806 USD . Mis oli kõigi aegade QCK madalaim (ATL) hind? QCK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on QCK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QCK kauplemismaht on -- USD . Kas QCK sel aastal kõrgemale ka suundub? QCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QCK hinna ennustust

