Quick Intel (QKNTL) teave What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features. Ametlik veebisait: https://quickintel.io Valge raamat: https://docs.quickintel.io/introduction/welcome-to-quicki-intel Ostke QKNTL kohe!

Quick Intel (QKNTL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quick Intel (QKNTL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 753.92K $ 753.92K $ 753.92K Koguvaru: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Ringlev varu: $ 79.96M $ 79.96M $ 79.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 754.32K $ 754.32K $ 754.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.149149 $ 0.149149 $ 0.149149 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00942898 $ 0.00942898 $ 0.00942898 Lisateave Quick Intel (QKNTL) hinna kohta

Quick Intel (QKNTL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quick Intel (QKNTL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QKNTL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QKNTL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QKNTL tokeni tokenoomikat, avastage QKNTL tokeni reaalajas hinda!

QKNTL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QKNTL võiks suunduda? Meie QKNTL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QKNTL tokeni hinna ennustust kohe!

