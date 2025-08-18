Rohkem infot QKNTL

QKNTL Hinnainfo

QKNTL Valge raamat

QKNTL Ametlik veebisait

QKNTL Tokenoomika

QKNTL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Quick Intel logo

Quick Intel hind (QKNTL)

Loendis mitteolevad

1 QKNTL/USD reaalajas hind:

$0.00978053
$0.00978053$0.00978053
-4.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Quick Intel (QKNTL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:09:47 (UTC+8)

Quick Intel (QKNTL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00978053
$ 0.00978053$ 0.00978053
24 h madal
$ 0.0103385
$ 0.0103385$ 0.0103385
24 h kõrge

$ 0.00978053
$ 0.00978053$ 0.00978053

$ 0.0103385
$ 0.0103385$ 0.0103385

$ 0.149149
$ 0.149149$ 0.149149

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-4.58%

+1.29%

+1.29%

Quick Intel (QKNTL) reaalajas hind on $0.00978053. Viimase 24 tunni jooksul QKNTL kaubeldud madalaim $ 0.00978053 ja kõrgeim $ 0.0103385 näitab aktiivset turu volatiivsust. QKNTLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.149149 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QKNTL muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -4.58% 24 tunni vältel +1.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quick Intel (QKNTL) – turuteave

$ 782.03K
$ 782.03K$ 782.03K

--
----

$ 782.44K
$ 782.44K$ 782.44K

79.96M
79.96M 79.96M

80,000,000.0
80,000,000.0 80,000,000.0

Quick Intel praegune turukapitalisatsioon on $ 782.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QKNTL ringlev varu on 79.96M, mille koguvaru on 80000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 782.44K.

Quick Intel (QKNTL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quick Intel ja USD hinnamuutus $ -0.000470315140531432.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quick Intel ja USD hinnamuutus $ -0.0001343795.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quick Intel ja USD hinnamuutus $ +0.0021971031.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quick Intel ja USD hinnamuutus $ -0.000489967756990085.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000470315140531432-4.58%
30 päeva$ -0.0001343795-1.37%
60 päeva$ +0.0021971031+22.46%
90 päeva$ -0.000489967756990085-4.77%

Mis on Quick Intel (QKNTL)

What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quick Intel (QKNTL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Quick Intel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quick Intel (QKNTL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quick Intel (QKNTL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quick Intel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quick Intel hinna ennustust kohe!

QKNTL kohalike valuutade suhtes

Quick Intel (QKNTL) tokenoomika

Quick Intel (QKNTL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QKNTL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quick Intel (QKNTL) kohta

Kui palju on Quick Intel (QKNTL) tänapäeval väärt?
Reaalajas QKNTL hind USD on 0.00978053 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QKNTL/USD hind?
Praegune hind QKNTL/USD on $ 0.00978053. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quick Intel turukapitalisatsioon?
QKNTL turukapitalisatsioon on $ 782.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QKNTL ringlev varu?
QKNTL ringlev varu on 79.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QKNTL (ATH) hind?
QKNTL saavutab ATH hinna summas 0.149149 USD.
Mis oli kõigi aegade QKNTL madalaim (ATL) hind?
QKNTL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QKNTL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QKNTL kauplemismaht on -- USD.
Kas QKNTL sel aastal kõrgemale ka suundub?
QKNTL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QKNTL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:09:47 (UTC+8)

Quick Intel (QKNTL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.