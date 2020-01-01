Queen Sherex (QSHX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Queen Sherex (QSHX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Queen Sherex (QSHX) teave Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner. Ametlik veebisait: https://www.sherex.vip/ Ostke QSHX kohe!

Queen Sherex (QSHX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Queen Sherex (QSHX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 796.86K $ 796.86K $ 796.86K Koguvaru: $ 979.82M $ 979.82M $ 979.82M Ringlev varu: $ 979.82M $ 979.82M $ 979.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 796.86K $ 796.86K $ 796.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0015431 $ 0.0015431 $ 0.0015431 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00081327 $ 0.00081327 $ 0.00081327 Lisateave Queen Sherex (QSHX) hinna kohta

Queen Sherex (QSHX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Queen Sherex (QSHX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QSHX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QSHX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QSHX tokeni tokenoomikat, avastage QSHX tokeni reaalajas hinda!

QSHX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QSHX võiks suunduda? Meie QSHX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QSHX tokeni hinna ennustust kohe!

