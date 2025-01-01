QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QUEEN POOIE (QUEEN2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QUEEN POOIE (QUEEN2) teave Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. Ametlik veebisait: https://queenpooie.com/ Valge raamat: https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf Ostke QUEEN2 kohe!

QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QUEEN POOIE (QUEEN2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Koguvaru: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Ringlev varu: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00369396 $ 0.00369396 $ 0.00369396 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00029582 $ 0.00029582 $ 0.00029582 Praegune hind: $ 0.00049002 $ 0.00049002 $ 0.00049002 Lisateave QUEEN POOIE (QUEEN2) hinna kohta

QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUEEN2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUEEN2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUEEN2 tokeni tokenoomikat, avastage QUEEN2 tokeni reaalajas hinda!

QUEEN2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUEEN2 võiks suunduda? Meie QUEEN2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUEEN2 tokeni hinna ennustust kohe!

