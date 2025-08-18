Mis on QUEEN POOIE (QUEEN2)

Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse QUEEN POOIE (QUEEN2) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

QUEEN POOIE hinna ennustus (USD)

Kui palju on QUEEN POOIE (QUEEN2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QUEEN POOIE (QUEEN2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QUEEN POOIE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QUEEN POOIE hinna ennustust kohe!

QUEEN2 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenoomika

QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUEEN2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QUEEN POOIE (QUEEN2) kohta Kui palju on QUEEN POOIE (QUEEN2) tänapäeval väärt? Reaalajas QUEEN2 hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QUEEN2/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QUEEN2/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on QUEEN POOIE turukapitalisatsioon? QUEEN2 turukapitalisatsioon on $ 1.20M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QUEEN2 ringlev varu? QUEEN2 ringlev varu on 2.22B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUEEN2 (ATH) hind? QUEEN2 saavutab ATH hinna summas 0.00369396 USD . Mis oli kõigi aegade QUEEN2 madalaim (ATL) hind? QUEEN2 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on QUEEN2 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QUEEN2 kauplemismaht on -- USD . Kas QUEEN2 sel aastal kõrgemale ka suundub? QUEEN2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUEEN2 hinna ennustust

QUEEN POOIE (QUEEN2) Olulised valdkonna uudised