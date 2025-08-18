QUEEN hind (QUEEN)
+5.60%
+5.60%
QUEEN (QUEEN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul QUEEN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUEENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on QUEEN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
QUEEN praegune turukapitalisatsioon on $ 16.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QUEEN ringlev varu on 999.91M, mille koguvaru on 999909221.09. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.63K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse QUEEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse QUEEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse QUEEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse QUEEN ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+6.45%
|60 päeva
|$ 0
|+26.86%
|90 päeva
|$ 0
|--
$QUEEN Coin is TikTok's newest viral memecoin! Over 10k+ TikToks in just 2 days, and it's only getting bigger. Fresh content drops nonstop as the QUEEN trend takes over. The 'Queen Never Cry' or 'Queen Don’t Cry' meme originates from the Korean webcomic The Ki Sisters. In a scene from Chapter 34, a mother whispers 'Queen never cry' to her newborn baby. The baby, initially crying, stops immediately, crosses her arms, and adopts a composed expression, leaving the medical staff stunned. The meme went viral on platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and TikTok, where users remixed the scene into various edits and paired it with popular soundtracks. The catchphrase 'Queen never cry' has become a symbol of female / human emotional resilience and has transcended gender / race boundaries as a reminder that we are stronger than our circumstances. As of the time of the writing of this description, the meme has surpassed 12 million views on TikTok alone. The project is a "meme" coin, supported by a strong community of ~2,650 holders and over 800 members in the project's telegram channel. The project also has a TikTok account, where the team is actively producing fresh content daily. The meme itself has garnered much online media outlet coverage - an example of such is included by link here (https://tribune.com.pk/story/2512723/queen-never-cry-meme-goes-viral-origin-traced-to-korean-webcomic-scene-with-emotional-resilience)
