Rohkem infot QUEEN

QUEEN Hinnainfo

QUEEN Tokenoomika

QUEEN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

QUEEN logo

QUEEN hind (QUEEN)

Loendis mitteolevad

1 QUEEN/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
QUEEN (QUEEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:27:26 (UTC+8)

QUEEN (QUEEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.60%

+5.60%

QUEEN (QUEEN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul QUEEN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUEENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QUEEN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

QUEEN (QUEEN) – turuteave

$ 16.63K
$ 16.63K$ 16.63K

--
----

$ 16.63K
$ 16.63K$ 16.63K

999.91M
999.91M 999.91M

999,909,221.09
999,909,221.09 999,909,221.09

QUEEN praegune turukapitalisatsioon on $ 16.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QUEEN ringlev varu on 999.91M, mille koguvaru on 999909221.09. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.63K.

QUEEN (QUEEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse QUEEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse QUEEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse QUEEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse QUEEN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+6.45%
60 päeva$ 0+26.86%
90 päeva$ 0--

Mis on QUEEN (QUEEN)

$QUEEN Coin is TikTok's newest viral memecoin! Over 10k+ TikToks in just 2 days, and it's only getting bigger. Fresh content drops nonstop as the QUEEN trend takes over. The 'Queen Never Cry' or 'Queen Don’t Cry' meme originates from the Korean webcomic The Ki Sisters. In a scene from Chapter 34, a mother whispers 'Queen never cry' to her newborn baby. The baby, initially crying, stops immediately, crosses her arms, and adopts a composed expression, leaving the medical staff stunned. The meme went viral on platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and TikTok, where users remixed the scene into various edits and paired it with popular soundtracks. The catchphrase 'Queen never cry' has become a symbol of female / human emotional resilience and has transcended gender / race boundaries as a reminder that we are stronger than our circumstances. As of the time of the writing of this description, the meme has surpassed 12 million views on TikTok alone. The project is a "meme" coin, supported by a strong community of ~2,650 holders and over 800 members in the project's telegram channel. The project also has a TikTok account, where the team is actively producing fresh content daily. The meme itself has garnered much online media outlet coverage - an example of such is included by link here (https://tribune.com.pk/story/2512723/queen-never-cry-meme-goes-viral-origin-traced-to-korean-webcomic-scene-with-emotional-resilience)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

QUEEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on QUEEN (QUEEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QUEEN (QUEEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QUEEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QUEEN hinna ennustust kohe!

QUEEN kohalike valuutade suhtes

QUEEN (QUEEN) tokenoomika

QUEEN (QUEEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUEEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QUEEN (QUEEN) kohta

Kui palju on QUEEN (QUEEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas QUEEN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QUEEN/USD hind?
Praegune hind QUEEN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on QUEEN turukapitalisatsioon?
QUEEN turukapitalisatsioon on $ 16.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QUEEN ringlev varu?
QUEEN ringlev varu on 999.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUEEN (ATH) hind?
QUEEN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade QUEEN madalaim (ATL) hind?
QUEEN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QUEEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QUEEN kauplemismaht on -- USD.
Kas QUEEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
QUEEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUEEN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:27:26 (UTC+8)

QUEEN (QUEEN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.