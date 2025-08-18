Qudefi hind (QUDEFI)
--
--
+23.59%
+23.59%
Qudefi (QUDEFI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul QUDEFI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUDEFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.122975 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on QUDEFI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +23.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Qudefi praegune turukapitalisatsioon on $ 72.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QUDEFI ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 72.64K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Qudefi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Qudefi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Qudefi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Qudefi ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+16.85%
|60 päeva
|$ 0
|+41.02%
|90 päeva
|$ 0
|--
About QuLabs QuLabs wants to empower crypto investors on their journey to financial freedom through advanced AI-driven technology and strategic partnerships. We are creating an ecosystem that tackles the challenges in the crypto space with a transparent, regulated, and straightforward approach. The QuLabs ecosystem is made up of three parts: QuSoft, the FinTech entity behind QuLabs, has developed and deployed the software that forms the foundation of our core operations. This robust technology supports the key QuEx, the a regulated, Swiss-based centralized exchange (CEX) whose initial focus will be our unique, proprietary autonomous wealth management tool, and building out the features you would expect from a top-tier exchange. $QUDEFI, the native token that powers the QuEx ecosystem, offering holders exclusive access features and benefits across the platform and weekly USDT rewards. How was QuLabs established? The founders of the QuLabs ecosystem have an extensive background in FinTech, having previously founded a successful web2 software solutions company. QuSoft was born from the web2 tech, and empowers professional investors in the ever-evolving financial services industry through their partnerships with major financial institutions; licensing them advanced trading software, AI-powered risk management tools, and bridge API solutions. As they have been tested and proven in institutional environments, these technologies generate consistent revenue streams for QuSoft and its shareholders. What makes QuEx unique? We’re building a regulated platform that ensures security, transparency, and seamless integration between digital and traditional finance, providing investors with safe, sustainable ways to grow their wealth while bridging these two worlds effectively. QuEx’s proprietary solution, virtual asset management, combines the best of traditional finance with advanced crypto technology to provide users with cutting-edge strategies and AI-driven asset management, all within a secure and regulated environment. This empowers users to achieve consistent, sustainable returns while minimizing risk. Designed as a fully regulated CEX, QuEx offers a wide array of services with complete compliance and transparency. This secure platform will provide confidence and security, and open up new opportunities for users, allowing them to participate in managed investment strategies previously reserved for institutional clients. What utility does $QUDEFI have? $QUDEFI holders receive two valuable types of benefits without having to lock up or stake their tokens. The first being weekly USDT rewards. QuSoft’s monthly revenue is partially distributed to $QUDEFI holders in the form of ETH or stablecoins, based on the proportion of tokens held. This passive reward structure enables holders to benefit from established revenue streams. The second is exclusive access to unique products and services for $QUDEFI token holders. When our QuEx platform becomes available to the public, clients who wish to enjoy additional access and benefits should maintain a specified balance of the $QUDEFI token.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Qudefi (QUDEFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Qudefi (QUDEFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Qudefi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Qudefi hinna ennustust kohe!
Qudefi (QUDEFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUDEFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.