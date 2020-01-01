Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Qubit The Quantum Dog (QUBIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) teave Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable. Ametlik veebisait: https://qubitsolana.com/ Ostke QUBIT kohe!

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Qubit The Quantum Dog (QUBIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.86K $ 34.86K $ 34.86K Koguvaru: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M Ringlev varu: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.86K $ 34.86K $ 34.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0035741 $ 0.0035741 $ 0.0035741 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Qubit The Quantum Dog (QUBIT) hinna kohta

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUBIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUBIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUBIT tokeni tokenoomikat, avastage QUBIT tokeni reaalajas hinda!

QUBIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUBIT võiks suunduda? Meie QUBIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUBIT tokeni hinna ennustust kohe!

