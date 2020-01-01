QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QUBI Tokenized RWA ($QBIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) teave Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. Ametlik veebisait: https://qubidao.com/ Valge raamat: https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi Ostke $QBIT kohe!

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QUBI Tokenized RWA ($QBIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 181.08K $ 181.08K $ 181.08K Koguvaru: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ringlev varu: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 181.08K $ 181.08K $ 181.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00136394 $ 0.00136394 $ 0.00136394 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018015 $ 0.00018015 $ 0.00018015 Lisateave QUBI Tokenized RWA ($QBIT) hinna kohta

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $QBIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $QBIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $QBIT tokeni tokenoomikat, avastage $QBIT tokeni reaalajas hinda!

$QBIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $QBIT võiks suunduda? Meie $QBIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $QBIT tokeni hinna ennustust kohe!

