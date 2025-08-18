Mis on QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QUBI Tokenized RWA ($QBIT) kohta Kui palju on QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tänapäeval väärt? Reaalajas $QBIT hind USD on 0.0001815 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $QBIT/USD hind? $ 0.0001815 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $QBIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on QUBI Tokenized RWA turukapitalisatsioon? $QBIT turukapitalisatsioon on $ 182.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $QBIT ringlev varu? $QBIT ringlev varu on 999.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $QBIT (ATH) hind? $QBIT saavutab ATH hinna summas 0.00136394 USD . Mis oli kõigi aegade $QBIT madalaim (ATL) hind? $QBIT nägi ATL hinda summas 0.00014533 USD . Milline on $QBIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $QBIT kauplemismaht on -- USD . Kas $QBIT sel aastal kõrgemale ka suundub? $QBIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $QBIT hinna ennustust

