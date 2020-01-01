QubeCV AI (QCV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QubeCV AI (QCV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QubeCV AI (QCV) teave QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management. Ametlik veebisait: https://qubecv.ai/

QubeCV AI (QCV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QubeCV AI (QCV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 755.26K $ 755.26K $ 755.26K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 839.18K $ 839.18K $ 839.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00101983 $ 0.00101983 $ 0.00101983 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00082916 $ 0.00082916 $ 0.00082916 Lisateave QubeCV AI (QCV) hinna kohta

QubeCV AI (QCV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QubeCV AI (QCV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QCV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QCV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QCV tokeni tokenoomikat, avastage QCV tokeni reaalajas hinda!

QCV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QCV võiks suunduda? Meie QCV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QCV tokeni hinna ennustust kohe!

