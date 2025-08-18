Rohkem infot QCV

QubeCV AI hind (QCV)

1 QCV/USD reaalajas hind:

$0.00076487
$0.00076487$0.00076487
-6.30%1D
QubeCV AI (QCV) reaalajas hinnagraafik
QubeCV AI (QCV) hinna teave (USD)

QubeCV AI (QCV) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul QCV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QCVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00101983 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QCV muutunud -2.90% viimase tunni jooksul, -6.32% 24 tunni vältel -1.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

QubeCV AI praegune turukapitalisatsioon on $ 688.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QCV ringlev varu on 900.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 764.87K.

QubeCV AI (QCV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse QubeCV AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse QubeCV AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse QubeCV AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse QubeCV AI ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on QubeCV AI (QCV)

QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

QubeCV AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on QubeCV AI (QCV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QubeCV AI (QCV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QubeCV AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QubeCV AI hinna ennustust kohe!

QCV kohalike valuutade suhtes

QubeCV AI (QCV) tokenoomika

QubeCV AI (QCV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QCV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QubeCV AI (QCV) kohta

Kui palju on QubeCV AI (QCV) tänapäeval väärt?
Reaalajas QCV hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QCV/USD hind?
Praegune hind QCV/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on QubeCV AI turukapitalisatsioon?
QCV turukapitalisatsioon on $ 688.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QCV ringlev varu?
QCV ringlev varu on 900.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QCV (ATH) hind?
QCV saavutab ATH hinna summas 0.00101983 USD.
Mis oli kõigi aegade QCV madalaim (ATL) hind?
QCV nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QCV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QCV kauplemismaht on -- USD.
Kas QCV sel aastal kõrgemale ka suundub?
QCV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QCV hinna ennustust.
