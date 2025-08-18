Mis on Quasar (QUASAR)

Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quasar (QUASAR) allikas Ametlik veebisait

Quasar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quasar (QUASAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quasar (QUASAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quasar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quasar hinna ennustust kohe!

QUASAR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Quasar (QUASAR) tokenoomika

Quasar (QUASAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUASAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quasar (QUASAR) kohta Kui palju on Quasar (QUASAR) tänapäeval väärt? Reaalajas QUASAR hind USD on 0.00003793 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QUASAR/USD hind? $ 0.00003793 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QUASAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quasar turukapitalisatsioon? QUASAR turukapitalisatsioon on $ 37.86K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QUASAR ringlev varu? QUASAR ringlev varu on 999.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUASAR (ATH) hind? QUASAR saavutab ATH hinna summas 0.03369547 USD . Mis oli kõigi aegade QUASAR madalaim (ATL) hind? QUASAR nägi ATL hinda summas 0.00002188 USD . Milline on QUASAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QUASAR kauplemismaht on -- USD . Kas QUASAR sel aastal kõrgemale ka suundub? QUASAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUASAR hinna ennustust

Quasar (QUASAR) Olulised valdkonna uudised