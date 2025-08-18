Rohkem infot QUASAR

QUASAR Hinnainfo

QUASAR Ametlik veebisait

QUASAR Tokenoomika

QUASAR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Quasar logo

Quasar hind (QUASAR)

Loendis mitteolevad

1 QUASAR/USD reaalajas hind:

--
----
-5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Quasar (QUASAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:24:34 (UTC+8)

Quasar (QUASAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00003714
$ 0.00003714$ 0.00003714
24 h madal
$ 0.00003991
$ 0.00003991$ 0.00003991
24 h kõrge

$ 0.00003714
$ 0.00003714$ 0.00003714

$ 0.00003991
$ 0.00003991$ 0.00003991

$ 0.03369547
$ 0.03369547$ 0.03369547

$ 0.00002188
$ 0.00002188$ 0.00002188

+1.11%

-4.95%

+3.96%

+3.96%

Quasar (QUASAR) reaalajas hind on $0.00003793. Viimase 24 tunni jooksul QUASAR kaubeldud madalaim $ 0.00003714 ja kõrgeim $ 0.00003991 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUASARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03369547 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002188.

Lüliajalise tootluse osas on QUASAR muutunud +1.11% viimase tunni jooksul, -4.95% 24 tunni vältel +3.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quasar (QUASAR) – turuteave

$ 37.86K
$ 37.86K$ 37.86K

--
----

$ 37.86K
$ 37.86K$ 37.86K

999.83M
999.83M 999.83M

999,826,356.98244
999,826,356.98244 999,826,356.98244

Quasar praegune turukapitalisatsioon on $ 37.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QUASAR ringlev varu on 999.83M, mille koguvaru on 999826356.98244. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.86K.

Quasar (QUASAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quasar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quasar ja USD hinnamuutus $ +0.0000016769.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quasar ja USD hinnamuutus $ +0.0000076949.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quasar ja USD hinnamuutus $ +0.00000069927349432372.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.95%
30 päeva$ +0.0000016769+4.42%
60 päeva$ +0.0000076949+20.29%
90 päeva$ +0.00000069927349432372+1.88%

Mis on Quasar (QUASAR)

Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quasar (QUASAR) allikas

Ametlik veebisait

Quasar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quasar (QUASAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quasar (QUASAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quasar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quasar hinna ennustust kohe!

QUASAR kohalike valuutade suhtes

Quasar (QUASAR) tokenoomika

Quasar (QUASAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUASAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quasar (QUASAR) kohta

Kui palju on Quasar (QUASAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas QUASAR hind USD on 0.00003793 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QUASAR/USD hind?
Praegune hind QUASAR/USD on $ 0.00003793. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quasar turukapitalisatsioon?
QUASAR turukapitalisatsioon on $ 37.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QUASAR ringlev varu?
QUASAR ringlev varu on 999.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUASAR (ATH) hind?
QUASAR saavutab ATH hinna summas 0.03369547 USD.
Mis oli kõigi aegade QUASAR madalaim (ATL) hind?
QUASAR nägi ATL hinda summas 0.00002188 USD.
Milline on QUASAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QUASAR kauplemismaht on -- USD.
Kas QUASAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
QUASAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUASAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:24:34 (UTC+8)

Quasar (QUASAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.