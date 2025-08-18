Rohkem infot QUA

Quasacoin logo

Quasacoin hind (QUA)

Loendis mitteolevad

1 QUA/USD reaalajas hind:

$0.00151643
$0.00151643$0.00151643
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Quasacoin (QUA) reaalajas hinnagraafik
Quasacoin (QUA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00150988
$ 0.00150988$ 0.00150988
24 h madal
$ 0.00152095
$ 0.00152095$ 0.00152095
24 h kõrge

$ 0.00150988
$ 0.00150988$ 0.00150988

$ 0.00152095
$ 0.00152095$ 0.00152095

$ 0.00649421
$ 0.00649421$ 0.00649421

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-0.05%

+66.02%

+66.02%

Quasacoin (QUA) reaalajas hind on $0.00151643. Viimase 24 tunni jooksul QUA kaubeldud madalaim $ 0.00150988 ja kõrgeim $ 0.00152095 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00649421 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QUA muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel +66.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quasacoin (QUA) – turuteave

$ 121.64K
$ 121.64K$ 121.64K

--
----

$ 386.03K
$ 386.03K$ 386.03K

80.21M
80.21M 80.21M

254,553,218.649201
254,553,218.649201 254,553,218.649201

Quasacoin praegune turukapitalisatsioon on $ 121.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QUA ringlev varu on 80.21M, mille koguvaru on 254553218.649201. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 386.03K.

Quasacoin (QUA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quasacoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quasacoin ja USD hinnamuutus $ +0.0006340437.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quasacoin ja USD hinnamuutus $ +0.0004523398.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quasacoin ja USD hinnamuutus $ +0.0005113336952753348.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.05%
30 päeva$ +0.0006340437+41.81%
60 päeva$ +0.0004523398+29.83%
90 päeva$ +0.0005113336952753348+50.87%

Mis on Quasacoin (QUA)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quasacoin (QUA) allikas

Ametlik veebisait

Quasacoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quasacoin (QUA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quasacoin (QUA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quasacoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quasacoin hinna ennustust kohe!

QUA kohalike valuutade suhtes

Quasacoin (QUA) tokenoomika

Quasacoin (QUA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quasacoin (QUA) kohta

Kui palju on Quasacoin (QUA) tänapäeval väärt?
Reaalajas QUA hind USD on 0.00151643 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QUA/USD hind?
Praegune hind QUA/USD on $ 0.00151643. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quasacoin turukapitalisatsioon?
QUA turukapitalisatsioon on $ 121.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QUA ringlev varu?
QUA ringlev varu on 80.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUA (ATH) hind?
QUA saavutab ATH hinna summas 0.00649421 USD.
Mis oli kõigi aegade QUA madalaim (ATL) hind?
QUA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QUA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QUA kauplemismaht on -- USD.
Kas QUA sel aastal kõrgemale ka suundub?
QUA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.