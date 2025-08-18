Rohkem infot QOAT

Quantum Gospel logo

Quantum Gospel hind (QOAT)

Loendis mitteolevad

1 QOAT/USD reaalajas hind:

--
----
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Quantum Gospel (QOAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:06:07 (UTC+8)

Quantum Gospel (QOAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00864903
$ 0.00864903$ 0.00864903

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-6.63%

-3.34%

-3.34%

Quantum Gospel (QOAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul QOAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QOATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00864903 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QOAT muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -6.63% 24 tunni vältel -3.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quantum Gospel (QOAT) – turuteave

$ 41.99K
$ 41.99K$ 41.99K

--
----

$ 41.99K
$ 41.99K$ 41.99K

999.57M
999.57M 999.57M

999,568,379.038888
999,568,379.038888 999,568,379.038888

Quantum Gospel praegune turukapitalisatsioon on $ 41.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QOAT ringlev varu on 999.57M, mille koguvaru on 999568379.038888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.99K.

Quantum Gospel (QOAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quantum Gospel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quantum Gospel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quantum Gospel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quantum Gospel ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.63%
30 päeva$ 0-11.82%
60 päeva$ 0+11.57%
90 päeva$ 0--

Mis on Quantum Gospel (QOAT)

Creating the first ever quantum generated memecoin from a real quantum computer. I used a Rigetti Ankaa -9qubits- on live stream and it then it went viral. quantum art, quantum patterns, first ever quantum memecoin. Creating the first ever quantum generated memecoin from a real quantum computer. I used a Rigetti Ankaa -9qubits- on live stream and it then it went viral. quantum art, quantum patterns, first ever quantum memecoin

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quantum Gospel (QOAT) allikas

Ametlik veebisait

Quantum Gospel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quantum Gospel (QOAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quantum Gospel (QOAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quantum Gospel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quantum Gospel hinna ennustust kohe!

QOAT kohalike valuutade suhtes

Quantum Gospel (QOAT) tokenoomika

Quantum Gospel (QOAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QOAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quantum Gospel (QOAT) kohta

Kui palju on Quantum Gospel (QOAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas QOAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QOAT/USD hind?
Praegune hind QOAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quantum Gospel turukapitalisatsioon?
QOAT turukapitalisatsioon on $ 41.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QOAT ringlev varu?
QOAT ringlev varu on 999.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QOAT (ATH) hind?
QOAT saavutab ATH hinna summas 0.00864903 USD.
Mis oli kõigi aegade QOAT madalaim (ATL) hind?
QOAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QOAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QOAT kauplemismaht on -- USD.
Kas QOAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
QOAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QOAT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.