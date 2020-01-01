Quantum Biology DAO (QBIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Quantum Biology DAO (QBIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Quantum Biology DAO (QBIO) teave The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol. Ametlik veebisait: https://www.quantumbiology.xyz/ Ostke QBIO kohe!

Quantum Biology DAO (QBIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quantum Biology DAO (QBIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Koguvaru: $ 430.00M $ 430.00M $ 430.00M Ringlev varu: $ 192.67M $ 192.67M $ 192.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.70M $ 4.70M $ 4.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02043613 $ 0.02043613 $ 0.02043613 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0036921 $ 0.0036921 $ 0.0036921 Praegune hind: $ 0.01094445 $ 0.01094445 $ 0.01094445 Lisateave Quantum Biology DAO (QBIO) hinna kohta

Quantum Biology DAO (QBIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quantum Biology DAO (QBIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QBIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QBIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QBIO tokeni tokenoomikat, avastage QBIO tokeni reaalajas hinda!

QBIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QBIO võiks suunduda? Meie QBIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QBIO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!