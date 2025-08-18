Mis on Quantum Biology DAO (QBIO)

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

Üksuse Quantum Biology DAO (QBIO) allikas Ametlik veebisait

Quantum Biology DAO hinna ennustus (USD)

QBIO kohalike valuutade suhtes

Quantum Biology DAO (QBIO) tokenoomika

Quantum Biology DAO (QBIO) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quantum Biology DAO (QBIO) kohta Kui palju on Quantum Biology DAO (QBIO) tänapäeval väärt? Reaalajas QBIO hind USD on 0.00973511 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QBIO/USD hind? $ 0.00973511 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QBIO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quantum Biology DAO turukapitalisatsioon? QBIO turukapitalisatsioon on $ 1.88M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QBIO ringlev varu? QBIO ringlev varu on 192.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QBIO (ATH) hind? QBIO saavutab ATH hinna summas 0.02043613 USD . Mis oli kõigi aegade QBIO madalaim (ATL) hind? QBIO nägi ATL hinda summas 0.0036921 USD . Milline on QBIO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QBIO kauplemismaht on -- USD . Kas QBIO sel aastal kõrgemale ka suundub? QBIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QBIO hinna ennustust

