Mis on Quantoz USDQ (USDQ)

The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quantoz USDQ (USDQ) allikas Ametlik veebisait

Quantoz USDQ hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quantoz USDQ (USDQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quantoz USDQ (USDQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quantoz USDQ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quantoz USDQ hinna ennustust kohe!

USDQ kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Quantoz USDQ (USDQ) tokenoomika

Quantoz USDQ (USDQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quantoz USDQ (USDQ) kohta Kui palju on Quantoz USDQ (USDQ) tänapäeval väärt? Reaalajas USDQ hind USD on 1.0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDQ/USD hind? $ 1.0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDQ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quantoz USDQ turukapitalisatsioon? USDQ turukapitalisatsioon on $ 6.76M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDQ ringlev varu? USDQ ringlev varu on 6.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDQ (ATH) hind? USDQ saavutab ATH hinna summas 1.043 USD . Mis oli kõigi aegade USDQ madalaim (ATL) hind? USDQ nägi ATL hinda summas 0.938182 USD . Milline on USDQ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDQ kauplemismaht on -- USD . Kas USDQ sel aastal kõrgemale ka suundub? USDQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDQ hinna ennustust

Quantoz USDQ (USDQ) Olulised valdkonna uudised