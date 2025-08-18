Mis on Quantoz EURQ (EURQ)

The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quantoz EURQ (EURQ) kohta Kui palju on Quantoz EURQ (EURQ) tänapäeval väärt? Reaalajas EURQ hind USD on 1.17 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EURQ/USD hind? $ 1.17 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EURQ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quantoz EURQ turukapitalisatsioon? EURQ turukapitalisatsioon on $ 4.45M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EURQ ringlev varu? EURQ ringlev varu on 3.80M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EURQ (ATH) hind? EURQ saavutab ATH hinna summas 1.18 USD . Mis oli kõigi aegade EURQ madalaim (ATL) hind? EURQ nägi ATL hinda summas 0.763698 USD . Milline on EURQ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EURQ kauplemismaht on -- USD . Kas EURQ sel aastal kõrgemale ka suundub? EURQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EURQ hinna ennustust

