QuantifyAI (QGG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QuantifyAI (QGG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

QuantifyAI (QGG) teave QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community. Ametlik veebisait: https://www.quantify.gg/ Valge raamat: https://docs.quantify.gg/ Ostke QGG kohe!

QuantifyAI (QGG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QuantifyAI (QGG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.21K $ 25.21K $ 25.21K Koguvaru: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Ringlev varu: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.21K $ 25.21K $ 25.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00679977 $ 0.00679977 $ 0.00679977 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave QuantifyAI (QGG) hinna kohta

QuantifyAI (QGG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QuantifyAI (QGG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QGG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QGG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QGG tokeni tokenoomikat, avastage QGG tokeni reaalajas hinda!

QGG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QGG võiks suunduda? Meie QGG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QGG tokeni hinna ennustust kohe!

