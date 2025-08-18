Mis on QuantifyAI (QGG)

QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse QuantifyAI (QGG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

QuantifyAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on QuantifyAI (QGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QuantifyAI (QGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QuantifyAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QuantifyAI hinna ennustust kohe!

QGG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

QuantifyAI (QGG) tokenoomika

QuantifyAI (QGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QuantifyAI (QGG) kohta Kui palju on QuantifyAI (QGG) tänapäeval väärt? Reaalajas QGG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QGG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QGG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on QuantifyAI turukapitalisatsioon? QGG turukapitalisatsioon on $ 25.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QGG ringlev varu? QGG ringlev varu on 999.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QGG (ATH) hind? QGG saavutab ATH hinna summas 0.00679977 USD . Mis oli kõigi aegade QGG madalaim (ATL) hind? QGG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on QGG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QGG kauplemismaht on -- USD . Kas QGG sel aastal kõrgemale ka suundub? QGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QGG hinna ennustust

QuantifyAI (QGG) Olulised valdkonna uudised