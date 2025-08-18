Rohkem infot QGG

QuantifyAI hind (QGG)

Loendis mitteolevad

1 QGG/USD reaalajas hind:

--
----
-2.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
QuantifyAI (QGG) reaalajas hinnagraafik
QuantifyAI (QGG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00679977
$ 0.00679977$ 0.00679977

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.25%

+6.22%

+6.22%

QuantifyAI (QGG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul QGG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00679977 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QGG muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.25% 24 tunni vältel +6.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

QuantifyAI (QGG) – turuteave

$ 25.21K
$ 25.21K$ 25.21K

--
----

$ 25.21K
$ 25.21K$ 25.21K

999.02M
999.02M 999.02M

999,019,701.30672
999,019,701.30672 999,019,701.30672

QuantifyAI praegune turukapitalisatsioon on $ 25.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QGG ringlev varu on 999.02M, mille koguvaru on 999019701.30672. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.21K.

QuantifyAI (QGG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse QuantifyAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse QuantifyAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse QuantifyAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse QuantifyAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.25%
30 päeva$ 0-1.60%
60 päeva$ 0-15.12%
90 päeva$ 0--

Mis on QuantifyAI (QGG)

QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community.

Üksuse QuantifyAI (QGG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

QuantifyAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on QuantifyAI (QGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QuantifyAI (QGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QuantifyAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QuantifyAI hinna ennustust kohe!

QGG kohalike valuutade suhtes

QuantifyAI (QGG) tokenoomika

QuantifyAI (QGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QuantifyAI (QGG) kohta

Kui palju on QuantifyAI (QGG) tänapäeval väärt?
Reaalajas QGG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QGG/USD hind?
Praegune hind QGG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on QuantifyAI turukapitalisatsioon?
QGG turukapitalisatsioon on $ 25.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QGG ringlev varu?
QGG ringlev varu on 999.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QGG (ATH) hind?
QGG saavutab ATH hinna summas 0.00679977 USD.
Mis oli kõigi aegade QGG madalaim (ATL) hind?
QGG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QGG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QGG kauplemismaht on -- USD.
Kas QGG sel aastal kõrgemale ka suundub?
QGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QGG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.