Quan2um ($QNTM) teave $QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities. Ametlik veebisait: https://q2.eco Ostke $QNTM kohe!

Quan2um ($QNTM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quan2um ($QNTM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 938.86K $ 938.86K $ 938.86K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00700238 $ 0.00700238 $ 0.00700238 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00156465 $ 0.00156465 $ 0.00156465 Praegune hind: $ 0.00188524 $ 0.00188524 $ 0.00188524 Lisateave Quan2um ($QNTM) hinna kohta

Quan2um ($QNTM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quan2um ($QNTM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $QNTM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $QNTM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $QNTM tokeni tokenoomikat, avastage $QNTM tokeni reaalajas hinda!

$QNTM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $QNTM võiks suunduda? Meie $QNTM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $QNTM tokeni hinna ennustust kohe!

