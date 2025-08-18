Mis on Quan2um ($QNTM)

$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.

Quan2um ($QNTM) tokenoomika

Quan2um ($QNTM) tokenoomika

Quan2um ($QNTM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quan2um ($QNTM) kohta Kui palju on Quan2um ($QNTM) tänapäeval väärt? Reaalajas $QNTM hind USD on 0.00188186 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $QNTM/USD hind? $ 0.00188186 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $QNTM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quan2um turukapitalisatsioon? $QNTM turukapitalisatsioon on $ 940.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $QNTM ringlev varu? $QNTM ringlev varu on 500.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $QNTM (ATH) hind? $QNTM saavutab ATH hinna summas 0.00700238 USD . Mis oli kõigi aegade $QNTM madalaim (ATL) hind? $QNTM nägi ATL hinda summas 0.00156465 USD . Milline on $QNTM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $QNTM kauplemismaht on -- USD . Kas $QNTM sel aastal kõrgemale ka suundub? $QNTM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $QNTM hinna ennustust

