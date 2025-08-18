Rohkem infot $QNTM

Quan2um hind ($QNTM)

Loendis mitteolevad

1 $QNTM/USD reaalajas hind:

$0.00188186
-6.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Quan2um ($QNTM) reaalajas hinnagraafik
Quan2um ($QNTM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00187033
24 h madal
$ 0.0020375
24 h kõrge

$ 0.00187033
$ 0.0020375
$ 0.00700238
$ 0.00156465
-0.14%

-6.80%

-13.80%

-13.80%

Quan2um ($QNTM) reaalajas hind on $0.00188186. Viimase 24 tunni jooksul $QNTM kaubeldud madalaim $ 0.00187033 ja kõrgeim $ 0.0020375 näitab aktiivset turu volatiivsust. $QNTMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00700238 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00156465.

Lüliajalise tootluse osas on $QNTM muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -6.80% 24 tunni vältel -13.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quan2um ($QNTM) – turuteave

$ 940.92K
--
$ 1.88M
500.00M
999,993,764.454453
Quan2um praegune turukapitalisatsioon on $ 940.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $QNTM ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 999993764.454453. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.88M.

Quan2um ($QNTM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quan2um ja USD hinnamuutus $ -0.000137465924081362.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quan2um ja USD hinnamuutus $ -0.0002140529.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quan2um ja USD hinnamuutus $ +0.0000037452.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quan2um ja USD hinnamuutus $ -0.000217173669836687.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000137465924081362-6.80%
30 päeva$ -0.0002140529-11.37%
60 päeva$ +0.0000037452+0.20%
90 päeva$ -0.000217173669836687-10.34%

Mis on Quan2um ($QNTM)

$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quan2um ($QNTM) allikas

Ametlik veebisait

Quan2um hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quan2um ($QNTM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quan2um ($QNTM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quan2um nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quan2um hinna ennustust kohe!

$QNTM kohalike valuutade suhtes

Quan2um ($QNTM) tokenoomika

Quan2um ($QNTM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $QNTM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quan2um ($QNTM) kohta

Kui palju on Quan2um ($QNTM) tänapäeval väärt?
Reaalajas $QNTM hind USD on 0.00188186 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $QNTM/USD hind?
Praegune hind $QNTM/USD on $ 0.00188186. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quan2um turukapitalisatsioon?
$QNTM turukapitalisatsioon on $ 940.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $QNTM ringlev varu?
$QNTM ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $QNTM (ATH) hind?
$QNTM saavutab ATH hinna summas 0.00700238 USD.
Mis oli kõigi aegade $QNTM madalaim (ATL) hind?
$QNTM nägi ATL hinda summas 0.00156465 USD.
Milline on $QNTM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $QNTM kauplemismaht on -- USD.
Kas $QNTM sel aastal kõrgemale ka suundub?
$QNTM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $QNTM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.