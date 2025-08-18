Rohkem infot QUAKK

Quakk hind (QUAKK)

1 QUAKK/USD reaalajas hind:

$0.00023991
$0.00023991$0.00023991
-7.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Quakk (QUAKK) reaalajas hinnagraafik
Quakk (QUAKK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.82%

-7.98%

-25.60%

-25.60%

Quakk (QUAKK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul QUAKK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUAKKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QUAKK muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -7.98% 24 tunni vältel -25.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quakk (QUAKK) – turuteave

$ 236.04K
$ 236.04K$ 236.04K

--
----

$ 236.04K
$ 236.04K$ 236.04K

983.90M
983.90M 983.90M

983,896,128.1357144
983,896,128.1357144 983,896,128.1357144

Quakk praegune turukapitalisatsioon on $ 236.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QUAKK ringlev varu on 983.90M, mille koguvaru on 983896128.1357144. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 236.04K.

Quakk (QUAKK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quakk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quakk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quakk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quakk ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.98%
30 päeva$ 0+10.92%
60 päeva$ 0+42.21%
90 päeva$ 0--

Mis on Quakk (QUAKK)

Quakk is a meme token project developed on the Solana blockchain, featuring a duck-themed concept that integrates a cryptocurrency token, an NFT collection, and plans for real-world utility. The project aims to engage its community through rewards and incentives. Additionally, Quakk intends to establish an in-real-life resort hub where Solana (SOL) can be utilized, enhancing its practical application. The initiative maintains an active online presence through its website, quakklife.com, and social media platforms as well as a Telegram community, fostering interaction and participation among its supporters.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quakk (QUAKK) allikas

Ametlik veebisait

Quakk hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quakk (QUAKK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quakk (QUAKK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quakk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quakk hinna ennustust kohe!

QUAKK kohalike valuutade suhtes

Quakk (QUAKK) tokenoomika

Quakk (QUAKK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUAKK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quakk (QUAKK) kohta

Kui palju on Quakk (QUAKK) tänapäeval väärt?
Reaalajas QUAKK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QUAKK/USD hind?
Praegune hind QUAKK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quakk turukapitalisatsioon?
QUAKK turukapitalisatsioon on $ 236.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QUAKK ringlev varu?
QUAKK ringlev varu on 983.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUAKK (ATH) hind?
QUAKK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade QUAKK madalaim (ATL) hind?
QUAKK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QUAKK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QUAKK kauplemismaht on -- USD.
Kas QUAKK sel aastal kõrgemale ka suundub?
QUAKK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUAKK hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.