Mis on Quakk (QUAKK)

Quakk is a meme token project developed on the Solana blockchain, featuring a duck-themed concept that integrates a cryptocurrency token, an NFT collection, and plans for real-world utility. The project aims to engage its community through rewards and incentives. Additionally, Quakk intends to establish an in-real-life resort hub where Solana (SOL) can be utilized, enhancing its practical application. The initiative maintains an active online presence through its website, quakklife.com, and social media platforms as well as a Telegram community, fostering interaction and participation among its supporters.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quakk (QUAKK) allikas Ametlik veebisait

Quakk hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quakk (QUAKK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quakk (QUAKK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quakk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quakk hinna ennustust kohe!

QUAKK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Quakk (QUAKK) tokenoomika

Quakk (QUAKK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUAKK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quakk (QUAKK) kohta Kui palju on Quakk (QUAKK) tänapäeval väärt? Reaalajas QUAKK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QUAKK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QUAKK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quakk turukapitalisatsioon? QUAKK turukapitalisatsioon on $ 236.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QUAKK ringlev varu? QUAKK ringlev varu on 983.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUAKK (ATH) hind? QUAKK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade QUAKK madalaim (ATL) hind? QUAKK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on QUAKK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QUAKK kauplemismaht on -- USD . Kas QUAKK sel aastal kõrgemale ka suundub? QUAKK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUAKK hinna ennustust

Quakk (QUAKK) Olulised valdkonna uudised