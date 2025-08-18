Quadrant Protocol hind (EQUAD)
--
--
-3.61%
-3.61%
Quadrant Protocol (EQUAD) reaalajas hind on $0.00570811. Viimase 24 tunni jooksul EQUAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EQUADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.059844 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00014214.
Lüliajalise tootluse osas on EQUAD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -3.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Quadrant Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 3.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EQUAD ringlev varu on 543.18M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.71M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Quadrant Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quadrant Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0007802221.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quadrant Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0035273802.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quadrant Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.002598489848862029.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +0.0007802221
|+13.67%
|60 päeva
|$ +0.0035273802
|+61.80%
|90 päeva
|$ +0.002598489848862029
|+83.56%
Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need. Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors. Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed. Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Quadrant Protocol (EQUAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quadrant Protocol (EQUAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quadrant Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Quadrant Protocol hinna ennustust kohe!
Quadrant Protocol (EQUAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EQUAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.