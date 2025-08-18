Mis on Quadrant Protocol (EQUAD)

Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need. Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors. Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed. Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.

Üksuse Quadrant Protocol (EQUAD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Quadrant Protocol (EQUAD) tokenoomika

Quadrant Protocol (EQUAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EQUAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quadrant Protocol (EQUAD) kohta Kui palju on Quadrant Protocol (EQUAD) tänapäeval väärt? Reaalajas EQUAD hind USD on 0.00570811 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EQUAD/USD hind? $ 0.00570811 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EQUAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Quadrant Protocol turukapitalisatsioon? EQUAD turukapitalisatsioon on $ 3.10M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EQUAD ringlev varu? EQUAD ringlev varu on 543.18M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EQUAD (ATH) hind? EQUAD saavutab ATH hinna summas 0.059844 USD . Mis oli kõigi aegade EQUAD madalaim (ATL) hind? EQUAD nägi ATL hinda summas 0.00014214 USD . Milline on EQUAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EQUAD kauplemismaht on -- USD . Kas EQUAD sel aastal kõrgemale ka suundub? EQUAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EQUAD hinna ennustust

