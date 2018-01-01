Quad Terminal (QUAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Quad Terminal (QUAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Quad Terminal (QUAD) teave Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies. Ametlik veebisait: https://quadterminal.com/ Ostke QUAD kohe!

Quad Terminal (QUAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quad Terminal (QUAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 388.93K $ 388.93K $ 388.93K Koguvaru: $ 397.74M $ 397.74M $ 397.74M Ringlev varu: $ 250.07M $ 250.07M $ 250.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 618.59K $ 618.59K $ 618.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.085643 $ 0.085643 $ 0.085643 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00136074 $ 0.00136074 $ 0.00136074 Praegune hind: $ 0.00155526 $ 0.00155526 $ 0.00155526 Lisateave Quad Terminal (QUAD) hinna kohta

Quad Terminal (QUAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quad Terminal (QUAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QUAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QUAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QUAD tokeni tokenoomikat, avastage QUAD tokeni reaalajas hinda!

QUAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QUAD võiks suunduda? Meie QUAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QUAD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!