Quad Terminal hind (QUAD)

1 QUAD/USD reaalajas hind:

0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Quad Terminal (QUAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:09:19 (UTC+8)

Quad Terminal (QUAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

--

+9.26%

+9.26%

Quad Terminal (QUAD) reaalajas hind on $0.0016359. Viimase 24 tunni jooksul QUAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.085643 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00136074.

Lüliajalise tootluse osas on QUAD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +9.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quad Terminal (QUAD) – turuteave

--
----

Quad Terminal praegune turukapitalisatsioon on $ 409.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QUAD ringlev varu on 250.07M, mille koguvaru on 397739862.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 650.66K.

Quad Terminal (QUAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Quad Terminal ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Quad Terminal ja USD hinnamuutus $ -0.0008729859.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Quad Terminal ja USD hinnamuutus $ -0.0005446115.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Quad Terminal ja USD hinnamuutus $ -0.0010606122301652175.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0008729859-53.36%
60 päeva$ -0.0005446115-33.29%
90 päeva$ -0.0010606122301652175-39.33%

Mis on Quad Terminal (QUAD)

Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Quad Terminal (QUAD) allikas

Ametlik veebisait

Quad Terminal hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quad Terminal (QUAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quad Terminal (QUAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quad Terminal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quad Terminal hinna ennustust kohe!

QUAD kohalike valuutade suhtes

Quad Terminal (QUAD) tokenoomika

Quad Terminal (QUAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quad Terminal (QUAD) kohta

Kui palju on Quad Terminal (QUAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas QUAD hind USD on 0.0016359 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QUAD/USD hind?
Praegune hind QUAD/USD on $ 0.0016359. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quad Terminal turukapitalisatsioon?
QUAD turukapitalisatsioon on $ 409.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QUAD ringlev varu?
QUAD ringlev varu on 250.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUAD (ATH) hind?
QUAD saavutab ATH hinna summas 0.085643 USD.
Mis oli kõigi aegade QUAD madalaim (ATL) hind?
QUAD nägi ATL hinda summas 0.00136074 USD.
Milline on QUAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QUAD kauplemismaht on -- USD.
Kas QUAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
QUAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUAD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.