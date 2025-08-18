Rohkem infot QMIND

QMIND Hinnainfo

QMIND Ametlik veebisait

QMIND Tokenoomika

QMIND Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

QMind logo

QMind hind (QMIND)

Loendis mitteolevad

1 QMIND/USD reaalajas hind:

$0.00052494
$0.00052494$0.00052494
-4.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
QMind (QMIND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:24:13 (UTC+8)

QMind (QMIND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01577765
$ 0.01577765$ 0.01577765

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.71%

+16.92%

+16.92%

QMind (QMIND) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul QMIND kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QMINDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01577765 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QMIND muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.71% 24 tunni vältel +16.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

QMind (QMIND) – turuteave

$ 52.49K
$ 52.49K$ 52.49K

--
----

$ 52.49K
$ 52.49K$ 52.49K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

QMind praegune turukapitalisatsioon on $ 52.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QMIND ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.49K.

QMind (QMIND) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse QMind ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse QMind ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse QMind ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse QMind ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.71%
30 päeva$ 0+38.91%
60 päeva$ 0+60.62%
90 päeva$ 0--

Mis on QMind (QMIND)

QMind is the next-generation platform where Quantum-inspired AI meets the blockchain revolution. It leverages advanced artificial intelligence and quantum principles to deliver cutting-edge predictive analytics, personalized DeFi tools, and interactive AI-driven assistance for crypto enthusiasts and traders. QMind’s mission is to redefine decision-making in DeFi by combining the probabilistic power of quantum-inspired models with the intelligence of AI. By unlocking the hidden patterns in blockchain data, QMind empowers users with the tools to make smarter, faster, and more informed financial decisions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse QMind (QMIND) allikas

Ametlik veebisait

QMind hinna ennustus (USD)

Kui palju on QMind (QMIND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QMind (QMIND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QMind nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QMind hinna ennustust kohe!

QMIND kohalike valuutade suhtes

QMind (QMIND) tokenoomika

QMind (QMIND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QMIND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QMind (QMIND) kohta

Kui palju on QMind (QMIND) tänapäeval väärt?
Reaalajas QMIND hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QMIND/USD hind?
Praegune hind QMIND/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on QMind turukapitalisatsioon?
QMIND turukapitalisatsioon on $ 52.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QMIND ringlev varu?
QMIND ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QMIND (ATH) hind?
QMIND saavutab ATH hinna summas 0.01577765 USD.
Mis oli kõigi aegade QMIND madalaim (ATL) hind?
QMIND nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QMIND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QMIND kauplemismaht on -- USD.
Kas QMIND sel aastal kõrgemale ka suundub?
QMIND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QMIND hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:24:13 (UTC+8)

QMind (QMIND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.