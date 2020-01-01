Qmall (QMALL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Qmall (QMALL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Qmall (QMALL) teave The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project Ametlik veebisait: https://qmall.io/qmall-token Ostke QMALL kohe!

Qmall (QMALL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Qmall (QMALL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 266.82K $ 266.82K $ 266.82K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 70.66M $ 70.66M $ 70.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 377.61K $ 377.61K $ 377.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00367152 $ 0.00367152 $ 0.00367152 Praegune hind: $ 0.00377611 $ 0.00377611 $ 0.00377611 Lisateave Qmall (QMALL) hinna kohta

Qmall (QMALL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Qmall (QMALL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QMALL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QMALL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QMALL tokeni tokenoomikat, avastage QMALL tokeni reaalajas hinda!

QMALL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QMALL võiks suunduda? Meie QMALL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QMALL tokeni hinna ennustust kohe!

