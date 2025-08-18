Rohkem infot QMALL

Qmall hind (QMALL)

1 QMALL/USD reaalajas hind:

$0.00387455
$0.00387455
-81.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Qmall (QMALL) reaalajas hinnagraafik
Qmall (QMALL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00387145
$ 0.00387145
24 h madal
$ 0.02818162
$ 0.02818162
24 h kõrge

$ 0.00387145
$ 0.00387145

$ 0.02818162
$ 0.02818162

$ 1.36
$ 1.36

$ 0.00367152
$ 0.00367152

-3.99%

-81.65%

-62.38%

-62.38%

Qmall (QMALL) reaalajas hind on $0.00387455. Viimase 24 tunni jooksul QMALL kaubeldud madalaim $ 0.00387145 ja kõrgeim $ 0.02818162 näitab aktiivset turu volatiivsust. QMALLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.36 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00367152.

Lüliajalise tootluse osas on QMALL muutunud -3.99% viimase tunni jooksul, -81.65% 24 tunni vältel -62.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Qmall (QMALL) – turuteave

$ 273.82K
$ 273.82K

--
--

$ 387.52K
$ 387.52K

70.66M
70.66M

100,000,000.0
100,000,000.0

Qmall praegune turukapitalisatsioon on $ 273.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QMALL ringlev varu on 70.66M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 387.52K.

Qmall (QMALL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Qmall ja USD hinnamuutus $ -0.017248816375031967.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Qmall ja USD hinnamuutus $ -0.0016720577.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Qmall ja USD hinnamuutus $ -0.0015051677.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Qmall ja USD hinnamuutus $ -0.00290005786051472.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.017248816375031967-81.65%
30 päeva$ -0.0016720577-43.15%
60 päeva$ -0.0015051677-38.84%
90 päeva$ -0.00290005786051472-42.80%

Mis on Qmall (QMALL)

The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Qmall (QMALL) allikas

Ametlik veebisait

Qmall hinna ennustus (USD)

Kui palju on Qmall (QMALL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Qmall (QMALL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Qmall nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Qmall hinna ennustust kohe!

QMALL kohalike valuutade suhtes

Qmall (QMALL) tokenoomika

Qmall (QMALL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QMALL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Qmall (QMALL) kohta

Kui palju on Qmall (QMALL) tänapäeval väärt?
Reaalajas QMALL hind USD on 0.00387455 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QMALL/USD hind?
Praegune hind QMALL/USD on $ 0.00387455. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Qmall turukapitalisatsioon?
QMALL turukapitalisatsioon on $ 273.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QMALL ringlev varu?
QMALL ringlev varu on 70.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QMALL (ATH) hind?
QMALL saavutab ATH hinna summas 1.36 USD.
Mis oli kõigi aegade QMALL madalaim (ATL) hind?
QMALL nägi ATL hinda summas 0.00367152 USD.
Milline on QMALL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QMALL kauplemismaht on -- USD.
Kas QMALL sel aastal kõrgemale ka suundub?
QMALL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QMALL hinna ennustust.
Qmall (QMALL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

