Mis on Qmall (QMALL)

The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project

Üksuse Qmall (QMALL) allikas Ametlik veebisait

Milline on praegune QMALL/USD hind? $ 0.00387455 . Milline on Qmall turukapitalisatsioon? QMALL turukapitalisatsioon on $ 273.82K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QMALL ringlev varu? QMALL ringlev varu on 70.66M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QMALL (ATH) hind? QMALL saavutab ATH hinna summas 1.36 USD . Mis oli kõigi aegade QMALL madalaim (ATL) hind? QMALL nägi ATL hinda summas 0.00367152 USD . Milline on QMALL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QMALL kauplemismaht on -- USD .

