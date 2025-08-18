Qmall hind (QMALL)
-3.99%
-81.65%
-62.38%
-62.38%
Qmall (QMALL) reaalajas hind on $0.00387455. Viimase 24 tunni jooksul QMALL kaubeldud madalaim $ 0.00387145 ja kõrgeim $ 0.02818162 näitab aktiivset turu volatiivsust. QMALLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.36 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00367152.
Lüliajalise tootluse osas on QMALL muutunud -3.99% viimase tunni jooksul, -81.65% 24 tunni vältel -62.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Qmall praegune turukapitalisatsioon on $ 273.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QMALL ringlev varu on 70.66M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 387.52K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Qmall ja USD hinnamuutus $ -0.017248816375031967.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Qmall ja USD hinnamuutus $ -0.0016720577.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Qmall ja USD hinnamuutus $ -0.0015051677.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Qmall ja USD hinnamuutus $ -0.00290005786051472.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.017248816375031967
|-81.65%
|30 päeva
|$ -0.0016720577
|-43.15%
|60 päeva
|$ -0.0015051677
|-38.84%
|90 päeva
|$ -0.00290005786051472
|-42.80%
The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project
Qmall (QMALL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QMALL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
