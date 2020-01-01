QLix (QLIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QLix (QLIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QLix (QLIX) teave QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant. Ametlik veebisait: https://www.qlixbot.io/ Valge raamat: https://www.qlixbot.io/

QLix (QLIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QLix (QLIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.13K Koguvaru: $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02628833 Praegune hind: $ 0.04013375

QLix (QLIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QLix (QLIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QLIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QLIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QLIX tokeni tokenoomikat, avastage QLIX tokeni reaalajas hinda!

QLIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QLIX võiks suunduda? Meie QLIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

