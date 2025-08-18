Rohkem infot QLIX

QLIX Hinnainfo

QLIX Valge raamat

QLIX Ametlik veebisait

QLIX Tokenoomika

QLIX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

QLix logo

QLix hind (QLIX)

Loendis mitteolevad

1 QLIX/USD reaalajas hind:

$0.04436119
$0.04436119$0.04436119
-4.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
QLix (QLIX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:52:54 (UTC+8)

QLix (QLIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04420209
$ 0.04420209$ 0.04420209
24 h madal
$ 0.0466455
$ 0.0466455$ 0.0466455
24 h kõrge

$ 0.04420209
$ 0.04420209$ 0.04420209

$ 0.0466455
$ 0.0466455$ 0.0466455

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 0.02628833
$ 0.02628833$ 0.02628833

--

-4.76%

-19.70%

-19.70%

QLix (QLIX) reaalajas hind on $0.04436119. Viimase 24 tunni jooksul QLIX kaubeldud madalaim $ 0.04420209 ja kõrgeim $ 0.0466455 näitab aktiivset turu volatiivsust. QLIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02628833.

Lüliajalise tootluse osas on QLIX muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.76% 24 tunni vältel -19.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

QLix (QLIX) – turuteave

$ 44.36K
$ 44.36K$ 44.36K

--
----

$ 44.36K
$ 44.36K$ 44.36K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

QLix praegune turukapitalisatsioon on $ 44.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QLIX ringlev varu on 1.00M, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.36K.

QLix (QLIX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse QLix ja USD hinnamuutus $ -0.0022204235160577.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse QLix ja USD hinnamuutus $ -0.0089228275.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse QLix ja USD hinnamuutus $ -0.0220996801.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse QLix ja USD hinnamuutus $ -0.14220442377373287.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0022204235160577-4.76%
30 päeva$ -0.0089228275-20.11%
60 päeva$ -0.0220996801-49.81%
90 päeva$ -0.14220442377373287-76.22%

Mis on QLix (QLIX)

QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse QLix (QLIX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

QLix hinna ennustus (USD)

Kui palju on QLix (QLIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QLix (QLIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QLix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QLix hinna ennustust kohe!

QLIX kohalike valuutade suhtes

QLix (QLIX) tokenoomika

QLix (QLIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QLIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QLix (QLIX) kohta

Kui palju on QLix (QLIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas QLIX hind USD on 0.04436119 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QLIX/USD hind?
Praegune hind QLIX/USD on $ 0.04436119. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on QLix turukapitalisatsioon?
QLIX turukapitalisatsioon on $ 44.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QLIX ringlev varu?
QLIX ringlev varu on 1.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QLIX (ATH) hind?
QLIX saavutab ATH hinna summas 1.1 USD.
Mis oli kõigi aegade QLIX madalaim (ATL) hind?
QLIX nägi ATL hinda summas 0.02628833 USD.
Milline on QLIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QLIX kauplemismaht on -- USD.
Kas QLIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
QLIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QLIX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:52:54 (UTC+8)

QLix (QLIX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.