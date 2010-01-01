Qkacoin (QKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Qkacoin (QKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Qkacoin (QKA) teave QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka. Ametlik veebisait: https://qkacoin.org/ Ostke QKA kohe!

Qkacoin (QKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Qkacoin (QKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.30M $ 49.30M $ 49.30M Koguvaru: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M Ringlev varu: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.30M $ 49.30M $ 49.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.34457 $ 0.34457 $ 0.34457 Praegune hind: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Lisateave Qkacoin (QKA) hinna kohta

Qkacoin (QKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Qkacoin (QKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QKA tokeni tokenoomikat, avastage QKA tokeni reaalajas hinda!

