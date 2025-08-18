Rohkem infot QKA

Qkacoin hind (QKA)

1 QKA/USD reaalajas hind:

$1.59
+1.00%1D
Qkacoin (QKA) reaalajas hinnagraafik
Qkacoin (QKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.48
24 h madal
$ 1.74
24 h kõrge

$ 1.48
$ 1.74
$ 2.5
$ 0.34457
+0.06%

+1.03%

+4.56%

+4.56%

Qkacoin (QKA) reaalajas hind on $1.59. Viimase 24 tunni jooksul QKA kaubeldud madalaim $ 1.48 ja kõrgeim $ 1.74 näitab aktiivset turu volatiivsust. QKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.34457.

Lüliajalise tootluse osas on QKA muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, +1.03% 24 tunni vältel +4.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Qkacoin (QKA) – turuteave

$ 50.27M
--
$ 50.27M
31.67M
31,668,129.0
Qkacoin praegune turukapitalisatsioon on $ 50.27M -- 24 tunnise kauplemismahuga. QKA ringlev varu on 31.67M, mille koguvaru on 31668129.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.27M.

Qkacoin (QKA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Qkacoin ja USD hinnamuutus $ +0.01623939.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Qkacoin ja USD hinnamuutus $ +1.3473392880.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Qkacoin ja USD hinnamuutus $ +2.2146464460.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Qkacoin ja USD hinnamuutus $ +1.0844533666302665.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.01623939+1.03%
30 päeva$ +1.3473392880+84.74%
60 päeva$ +2.2146464460+139.29%
90 päeva$ +1.0844533666302665+214.51%

Mis on Qkacoin (QKA)

QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Qkacoin (QKA) allikas

Ametlik veebisait

Qkacoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Qkacoin (QKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Qkacoin (QKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Qkacoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Qkacoin hinna ennustust kohe!

QKA kohalike valuutade suhtes

Qkacoin (QKA) tokenoomika

Qkacoin (QKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Qkacoin (QKA) kohta

Kui palju on Qkacoin (QKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas QKA hind USD on 1.59 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QKA/USD hind?
Praegune hind QKA/USD on $ 1.59. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Qkacoin turukapitalisatsioon?
QKA turukapitalisatsioon on $ 50.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QKA ringlev varu?
QKA ringlev varu on 31.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QKA (ATH) hind?
QKA saavutab ATH hinna summas 2.5 USD.
Mis oli kõigi aegade QKA madalaim (ATL) hind?
QKA nägi ATL hinda summas 0.34457 USD.
Milline on QKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QKA kauplemismaht on -- USD.
Kas QKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
QKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QKA hinna ennustust.
Qkacoin (QKA) Olulised valdkonna uudised

