QHUB logo

QHUB hind (QHUB)

Loendis mitteolevad

1 QHUB/USD reaalajas hind:

$0.00032305
$0.00032305$0.00032305
-13.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
QHUB (QHUB) reaalajas hinnagraafik
QHUB (QHUB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-13.54%

-5.46%

-5.46%

QHUB (QHUB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul QHUB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QHUBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.37 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QHUB muutunud -0.86% viimase tunni jooksul, -13.54% 24 tunni vältel -5.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

QHUB (QHUB) – turuteave

$ 44.31K
$ 44.31K$ 44.31K

--
----

$ 323.05K
$ 323.05K$ 323.05K

137.16M
137.16M 137.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

QHUB praegune turukapitalisatsioon on $ 44.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QHUB ringlev varu on 137.16M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 323.05K.

QHUB (QHUB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse QHUB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse QHUB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse QHUB ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse QHUB ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-13.54%
30 päeva$ 0+61.89%
60 päeva$ 0+21.92%
90 päeva$ 0--

Mis on QHUB (QHUB)

IQ Protocol is an ecosystem and asset marketplace on a mission to revolutionize the blockchain gaming experience. Lend. Rent. Learn. Earn. Share experiences. Build a global community. Accelerate adoption. Boost your asset economy. Have fun.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse QHUB (QHUB) allikas

Ametlik veebisait

QHUB hinna ennustus (USD)

Kui palju on QHUB (QHUB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QHUB (QHUB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QHUB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QHUB hinna ennustust kohe!

QHUB kohalike valuutade suhtes

QHUB (QHUB) tokenoomika

QHUB (QHUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QHUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QHUB (QHUB) kohta

Kui palju on QHUB (QHUB) tänapäeval väärt?
Reaalajas QHUB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QHUB/USD hind?
Praegune hind QHUB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on QHUB turukapitalisatsioon?
QHUB turukapitalisatsioon on $ 44.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QHUB ringlev varu?
QHUB ringlev varu on 137.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QHUB (ATH) hind?
QHUB saavutab ATH hinna summas 1.37 USD.
Mis oli kõigi aegade QHUB madalaim (ATL) hind?
QHUB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QHUB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QHUB kauplemismaht on -- USD.
Kas QHUB sel aastal kõrgemale ka suundub?
QHUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QHUB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.