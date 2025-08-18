Rohkem infot PYTHUSDC

Pyth USDC hind (PYTHUSDC)

$1.051
0.00%1D
24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.05
24 h madal
$ 1.051
24 h kõrge

$ 1.05
$ 1.051
$ 9.22
$ 1.012
+0.01%

-0.00%

+0.07%

+0.07%

Pyth USDC (PYTHUSDC) reaalajas hind on $1.051. Viimase 24 tunni jooksul PYTHUSDC kaubeldud madalaim $ 1.05 ja kõrgeim $ 1.051 näitab aktiivset turu volatiivsust. PYTHUSDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.22 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.012.

Lüliajalise tootluse osas on PYTHUSDC muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel +0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

$ 837.37K
--
$ 837.37K
796.99K
796,994.0
Pyth USDC praegune turukapitalisatsioon on $ 837.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PYTHUSDC ringlev varu on 796.99K, mille koguvaru on 796994.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 837.37K.

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pyth USDC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pyth USDC ja USD hinnamuutus $ +0.0023596001.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pyth USDC ja USD hinnamuutus $ +0.0053442299.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pyth USDC ja USD hinnamuutus $ +0.007862914569408.

Täna$ 0-0.00%
30 päeva$ +0.0023596001+0.22%
60 päeva$ +0.0053442299+0.51%
90 päeva$ +0.007862914569408+0.75%

Mis on Pyth USDC (PYTHUSDC)

This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Pyth USDC (PYTHUSDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pyth USDC (PYTHUSDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pyth USDC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pyth USDC hinna ennustust kohe!

Pyth USDC (PYTHUSDC) tokenoomika

Pyth USDC (PYTHUSDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PYTHUSDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pyth USDC (PYTHUSDC) kohta

Kui palju on Pyth USDC (PYTHUSDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas PYTHUSDC hind USD on 1.051 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PYTHUSDC/USD hind?
Praegune hind PYTHUSDC/USD on $ 1.051. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pyth USDC turukapitalisatsioon?
PYTHUSDC turukapitalisatsioon on $ 837.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PYTHUSDC ringlev varu?
PYTHUSDC ringlev varu on 796.99K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PYTHUSDC (ATH) hind?
PYTHUSDC saavutab ATH hinna summas 9.22 USD.
Mis oli kõigi aegade PYTHUSDC madalaim (ATL) hind?
PYTHUSDC nägi ATL hinda summas 1.012 USD.
Milline on PYTHUSDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PYTHUSDC kauplemismaht on -- USD.
Kas PYTHUSDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
PYTHUSDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PYTHUSDC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.