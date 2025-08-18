Rohkem infot PYI

Pyrin logo

Pyrin hind (PYI)

Loendis mitteolevad

1 PYI/USD reaalajas hind:

$0.00018238
$0.00018238$0.00018238
+0.20%1D
mexc
USD
Pyrin (PYI) reaalajas hinnagraafik
Pyrin (PYI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00018174
$ 0.00018174$ 0.00018174
24 h madal
$ 0.0001832
$ 0.0001832$ 0.0001832
24 h kõrge

$ 0.00018174
$ 0.00018174$ 0.00018174

$ 0.0001832
$ 0.0001832$ 0.0001832

$ 0.287694
$ 0.287694$ 0.287694

$ 0.00004008
$ 0.00004008$ 0.00004008

-0.28%

+0.20%

-2.30%

-2.30%

Pyrin (PYI) reaalajas hind on $0.00018238. Viimase 24 tunni jooksul PYI kaubeldud madalaim $ 0.00018174 ja kõrgeim $ 0.0001832 näitab aktiivset turu volatiivsust. PYIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.287694 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004008.

Lüliajalise tootluse osas on PYI muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, +0.20% 24 tunni vältel -2.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pyrin (PYI) – turuteave

$ 82.27K
$ 82.27K$ 82.27K

--
----

$ 182.19K
$ 182.19K$ 182.19K

451.55M
451.55M 451.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pyrin praegune turukapitalisatsioon on $ 82.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PYI ringlev varu on 451.55M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 182.19K.

Pyrin (PYI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pyrin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pyrin ja USD hinnamuutus $ -0.0000444351.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pyrin ja USD hinnamuutus $ -0.0000443329.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pyrin ja USD hinnamuutus $ -0.00005836066800372582.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.20%
30 päeva$ -0.0000444351-24.36%
60 päeva$ -0.0000443329-24.30%
90 päeva$ -0.00005836066800372582-24.24%

Mis on Pyrin (PYI)

Pyrin, a decentralized Kaspa fork integrated with Blake3, combines BlockDAG and GhostDAG with innovative Smart Contracts, ensuring scalable and instant transactions with low fees and introduces a groundbreaking resource-managing Proof-of-Work (PAIW).

Üksuse Pyrin (PYI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Pyrin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pyrin (PYI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pyrin (PYI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pyrin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pyrin hinna ennustust kohe!

PYI kohalike valuutade suhtes

Pyrin (PYI) tokenoomika

Pyrin (PYI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PYI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pyrin (PYI) kohta

Kui palju on Pyrin (PYI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PYI hind USD on 0.00018238 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PYI/USD hind?
Praegune hind PYI/USD on $ 0.00018238. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pyrin turukapitalisatsioon?
PYI turukapitalisatsioon on $ 82.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PYI ringlev varu?
PYI ringlev varu on 451.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PYI (ATH) hind?
PYI saavutab ATH hinna summas 0.287694 USD.
Mis oli kõigi aegade PYI madalaim (ATL) hind?
PYI nägi ATL hinda summas 0.00004008 USD.
Milline on PYI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PYI kauplemismaht on -- USD.
Kas PYI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PYI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PYI hinna ennustust.
Pyrin (PYI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.