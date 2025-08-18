Mis on Pyrin (PYI)

Pyrin, a decentralized Kaspa fork integrated with Blake3, combines BlockDAG and GhostDAG with innovative Smart Contracts, ensuring scalable and instant transactions with low fees and introduces a groundbreaking resource-managing Proof-of-Work (PAIW).

Üksuse Pyrin (PYI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Pyrin (PYI) tokenoomika

Pyrin (PYI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PYI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pyrin (PYI) kohta Kui palju on Pyrin (PYI) tänapäeval väärt? Reaalajas PYI hind USD on 0.00018238 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PYI/USD hind? $ 0.00018238 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PYI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pyrin turukapitalisatsioon? PYI turukapitalisatsioon on $ 82.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PYI ringlev varu? PYI ringlev varu on 451.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PYI (ATH) hind? PYI saavutab ATH hinna summas 0.287694 USD . Mis oli kõigi aegade PYI madalaim (ATL) hind? PYI nägi ATL hinda summas 0.00004008 USD . Milline on PYI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PYI kauplemismaht on -- USD . Kas PYI sel aastal kõrgemale ka suundub? PYI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PYI hinna ennustust

