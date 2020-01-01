PYRATE (PYRATE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PYRATE (PYRATE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PYRATE (PYRATE) teave $PYRATE is a degen meme & dApp ecosystem that provides everyone in Web3 with useful utility, created to overtake corrupt banks, governments and soulless influencers. We're the resistance to the new world order of feminized men, scams and lies. As a project and a community of loyal supporters, our main goal is reaching $69mil market cap and changing the world for the better through developing useful and usable utility that makes people's lives better. Ametlik veebisait: https://pyrate.fun Ostke PYRATE kohe!

PYRATE (PYRATE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PYRATE (PYRATE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 123.70K $ 123.70K $ 123.70K Koguvaru: $ 983.52M $ 983.52M $ 983.52M Ringlev varu: $ 983.52M $ 983.52M $ 983.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 123.70K $ 123.70K $ 123.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00300267 $ 0.00300267 $ 0.00300267 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012577 $ 0.00012577 $ 0.00012577 Lisateave PYRATE (PYRATE) hinna kohta

PYRATE (PYRATE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PYRATE (PYRATE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PYRATE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PYRATE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PYRATE tokeni tokenoomikat, avastage PYRATE tokeni reaalajas hinda!

PYRATE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PYRATE võiks suunduda? Meie PYRATE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PYRATE tokeni hinna ennustust kohe!

