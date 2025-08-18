Rohkem infot PYRATE

PYRATE hind (PYRATE)

1 PYRATE/USD reaalajas hind:

$0.00016464
$0.00016464$0.00016464
-11.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
PYRATE (PYRATE) reaalajas hinnagraafik
PYRATE (PYRATE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00300267
$ 0
-0.59%

-11.61%

-23.25%

-23.25%

PYRATE (PYRATE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PYRATE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PYRATEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00300267 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PYRATE muutunud -0.59% viimase tunni jooksul, -11.61% 24 tunni vältel -23.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PYRATE (PYRATE) – turuteave

$ 161.94K
--
$ 161.94K
983.56M
983,562,169.9275204
PYRATE praegune turukapitalisatsioon on $ 161.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PYRATE ringlev varu on 983.56M, mille koguvaru on 983562169.9275204. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 161.94K.

PYRATE (PYRATE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PYRATE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PYRATE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PYRATE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PYRATE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.61%
30 päeva$ 0-43.88%
60 päeva$ 0-49.65%
90 päeva$ 0--

Mis on PYRATE (PYRATE)

$PYRATE is a degen meme & dApp ecosystem that provides everyone in Web3 with useful utility, created to overtake corrupt banks, governments and soulless influencers. We're the resistance to the new world order of feminized men, scams and lies. As a project and a community of loyal supporters, our main goal is reaching $69mil market cap and changing the world for the better through developing useful and usable utility that makes people's lives better.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PYRATE (PYRATE) allikas

Ametlik veebisait

PYRATE hinna ennustus (USD)

Kui palju on PYRATE (PYRATE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PYRATE (PYRATE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PYRATE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PYRATE hinna ennustust kohe!

PYRATE kohalike valuutade suhtes

PYRATE (PYRATE) tokenoomika

PYRATE (PYRATE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PYRATE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PYRATE (PYRATE) kohta

Kui palju on PYRATE (PYRATE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PYRATE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PYRATE/USD hind?
Praegune hind PYRATE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PYRATE turukapitalisatsioon?
PYRATE turukapitalisatsioon on $ 161.94K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PYRATE ringlev varu?
PYRATE ringlev varu on 983.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PYRATE (ATH) hind?
PYRATE saavutab ATH hinna summas 0.00300267 USD.
Mis oli kõigi aegade PYRATE madalaim (ATL) hind?
PYRATE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PYRATE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PYRATE kauplemismaht on -- USD.
Kas PYRATE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PYRATE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PYRATE hinna ennustust.
PYRATE (PYRATE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.