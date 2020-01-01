PUSO (PUSO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PUSO (PUSO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PUSO (PUSO) teave PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers. Ametlik veebisait: https://www.mento.org/ Ostke PUSO kohe!

PUSO (PUSO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PUSO (PUSO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 92.39K $ 92.39K $ 92.39K Koguvaru: $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M Ringlev varu: $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 92.39K $ 92.39K $ 92.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01853788 $ 0.01853788 $ 0.01853788 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01539815 $ 0.01539815 $ 0.01539815 Praegune hind: $ 0.01751864 $ 0.01751864 $ 0.01751864 Lisateave PUSO (PUSO) hinna kohta

PUSO (PUSO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PUSO (PUSO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUSO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUSO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUSO tokeni tokenoomikat, avastage PUSO tokeni reaalajas hinda!

PUSO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUSO võiks suunduda? Meie PUSO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUSO tokeni hinna ennustust kohe!

